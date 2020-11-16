В ВОЗ назвали обнадеживающей информацию о вакцине компании Moderna

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает обнадеживающей информацию о вакцине американской компании Moderna от коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Мы недавно ознакомились с пресс-релизом, в котором сообщается о том, что новая вакцина имеет эффективность более 90%, - отметила она. - Конечно, нам нужно дождаться окончательных данных, однако в целом информация является обнадеживающей".

Вместе с тем, по ее словам, определенное время потребуется для одобрения вакцины ВОЗ. В частности, организация должна проанализировать данные после завершения третьего этапа клинических испытаний и убедиться в отсутствии побочных эффектов у вакцинированных.

В понедельник американская компания Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания планирует подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе для получения разрешения на использование препарата.