Грантовую поддержку Ростуризма получат 10 проектов из Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Десять проектов из Ленинградской области получат грантовую поддержку Федерального агентства по туризму (Ростуризм), на их реализацию выделено 27 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На средства грантов в регионе будут созданы туристские центры на Вуоксе, в Нижне-Свирском заповеднике, Старой Ладоге, а также новые водные маршруты. Среди проектов - фестиваль "Рыцарские сезоны в Выборге" и Оленья станция "Animal Russia", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года с победителями будут заключены соглашения, в этот же срок будут выплачены гранты. Авторам предстоит реализовать свои проекты в течение шести месяцев. Согласно условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30% собственных средств, а максимальная сумма гранта не может превышать 3 млн рублей.

В комитете напомнили, что гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство РФ выделило в этом году 1,2 млрд рублей. Всего на конкурс было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила 474 проекта-победителя.