График подачи воды ужесточат в Симферополе с 17 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты ГУП "Вода Крыма" из-за обмеления водохранилищ со вторника начнут тестировать новые графики подачи воды жителям Симферополя, предусматривающие сокращение периодов водоснабжения с трех до двух часов в будни, сообщается в понедельник на странице предприятия во "ВКонтакте".

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения Симферополя составляет 160 тыс. кубометров в сутки, сейчас подается около 100 тыс.

"В связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущения мертвых объемов, а также до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что график подачи воды по понедельникам определится в течение недели в процессе тестирования.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.