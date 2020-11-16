В Ульяновской области до конца 2025 года хотят снизить объем выбросов в атмосферу на 20%

УЛЬЯНОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Совокупный объем вредных выбросов в атмосферу на территории Ульяновской области до конца 2025 года будет снижен минимум на 20% благодаря региональному проекту "Чистый воздух Ульяновской области". Об этом в понедельник заявил губернатор региона Сергей Морозов на аппаратном совещании с членами правительства.

"По результатам его (проекта - прим. ТАСС) реализации мы должны достигнуть снижения совокупного объема выбросов не менее 20% к концу 2025 года. Прежде всего, необходимо улучшить работу по информированию жителей о состоянии окружающей среды, оперативно реагировать на сигналы от людей, усилить экологический надзор, а также стимулировать предприятия к переходу на экологическое, безопасное для атмосферного воздуха топливо", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области разработало план мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. По словам исполняющей обязанности министра Гульнары Рахматулиной, межведомственный региональный проект "Чистый воздух Ульяновской области" будет реализован в период с 2021 года по 2025 год.

Предполагается подготовить указ губернатора об уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью сокращения использования нефтепродуктов, дров и угля. До 1 января 2024 года предприятия, расположенные в промышленной зоне, должны будут перейти на использование природного газа, а гаражно-строительные кооперативы - на электрическое или ультрафиолетовое отопление. Планируется также издать указ об утилизации и вторичном использовании образовавшихся отходов мебельных производств и производств, связанных с обработкой дерева, на примере мебельного кластера.

В регионе будут разъяснять предпринимателям необходимость перевода автотранспорта на газовое и альтернативное топливо. Продолжится также развитие наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Так, в 2021 году в Заволжском районе Ульяновска, где расположена промышленная зона с большим количеством предприятий, будет установлен дополнительный пост. Штат инспекторского состава регионального государственного экологического надзора будет увеличен, а работа по общественному мониторингу усилена. Инспекторы смогут пройти дополнительное обучение, для них закупят специальное оборудование.

Почему область не включена в нацпроект

Ранее Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области провело ряд консультаций со специалистами Минприроды России, Росприроднадзора, Гидрометцентра РФ, общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" и с представителями субъектов РФ, вошедших в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Эксперты пришли к выводам, что регион не подлежит включению в федеральный нацпроект "Чистый воздух", потому что сравнительный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Ульяновской области имеет низкий показатель, а в проект входят регионы с высоким уровнем загрязнения. По данным правительства региона, Ульяновская область занимает 15 место среди всех субъектов в независимом экологическом рейтинге.