Власти Сальвадора объявили максимальный уровень тревоги из-за приближения урагана "Йота"

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Максимальный ("красный") уровень тревоги объявлен в Сальвадоре в связи с приближением урагана пятой категории "Йота". Об этом сообщило в понедельник в своем Twitter министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики.

"На всей национальной территории объявляется "красная" тревога в связи с предстоящим ударом урагана "Йота" по нашей стране, - говорится в записи. - Следите за нашими метеорологическими прогнозами и указаниями сил гражданской обороны". В воскресенье о введении "красной" тревоги из-за циклона объявили власти Гондураса.

"Йота" - первый в текущем году ураган, который достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 160 км от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 4,1 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 72,2 м/с. Ожидается, что циклон ударит по Никарагуа в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск).

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.