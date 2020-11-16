В России конституционные суды регионов будут упразднены до 1 января 2023 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конституционные суды субъектов РФ должны будут упраздниться к 1 января 2023 года, при этом регионы получат право создавать конституционные советы при заксобраниях. Это следует из одобренных к принятию поправок ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей, текст которых опубликован в думской электронной базе.

Законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был принят в первом чтении 21 октября, он предусматривает механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению главы государства в случае совершения ими серьезных проступков.

Ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству была рекомендована поправка, согласно которой "до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются". При этом в законе "О судебной системе Российской Федерации" признается утратившей силу статья 27, посвященная конституционным судам субъекта РФ, она также перестанет действовать с 2023 года.

В то же время регионы получат право принимать "решение о создании конституционных (уставных) советов", действующих при законодательных органах власти. Авторами поправок выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Со дня вступления законопроекта в силу конституционные суды регионов не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел "должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня" принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, "но не позднее 1 января 2023 года". Новые судьи конституционных судов регионов также не будут назначаться после вступления законопроекта в силу. Действующим судьям, вышедшим из-за новых норм в отставку, обеспечивается сохранение положенных по закону гарантий.

Еще одна поддержанная комитетом поправка закрепляет, что "мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации".