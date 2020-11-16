ВОЗ надеется, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в ограниченных масштабах в первой половине 2021 года. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки, - сказала она. - Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель". В частности, заметила эксперт, это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. По словам эксперта, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других. Например, одни вакцины могут больше подходить для пожилых людей, а другие могут требовать определенные условия хранения и транспортировки. "Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор", - подчеркнула Сумья Сваминатан.