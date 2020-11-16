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Новая зона вылета открылась в ярославском аэропорту Туношна

Пропускная способность аэропорта возросла до 200 пассажиров в час

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Новая зона вылета открылась в аэропорту Ярославля Туношна в понедельник, первый рейс отправился в Краснодар. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Аэропорт Туношна расширяет аэровокзальный комплекс. Сегодня на его территории официально открылась новая зона, предназначенная для обслуживания пассажиров, вылетающих из Ярославской области. Первыми ею воспользовались отправившиеся в Краснодар", - говорится в сообщении.

После открытия новой зоны вылета площадь аэровокзального комплекса увеличилась на 450 кв. м, пропускная способность аэропорта возросла до 200 пассажиров в час. Теперь в Туношне работают пять стоек регистрации, одна из них рассчитана на обслуживание пассажиров бизнес-класса. Увеличилась зона досмотра, а также зона ожидания выхода на посадку, в ней будут организованы пункт питания и зал повышенной комфортности.

"С начала года услугами аэропорта воспользовались без малого 50 тыс. человек, что на 51% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Очевидно, что воздушное сообщение все более востребовано жителями и гостями нашей области, поэтому стараемся поэтапно развивать аэропорт, увеличивая количество рейсов по существующим направлениям, расширяя географию полетов и совершенствуя инфраструктуру обслуживания пассажиров", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Максима Авдеева.

В настоящее время из ярославского аэропорта Туношна полеты выполняются в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Краснодар и Сочи.

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РоссияЯрославская область
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