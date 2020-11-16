ВОЗ подтвердила 65 случаев заражения коронавирусом в штаб-квартире

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может подтвердить 65 случаев заражения коронавирусом в штаб-квартире с начала пандемии. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Мы, как и другие организации, отслеживаем случаи заражения коронавирусом среди нашего персонала, - сказала она. - Можем подтвердить 65 случаев у тех сотрудников, которые работают в штаб-квартире. Это общая цифра с момента начала пандемии". В последнюю же неделю, добавила ван Керкхове, было зарегистрировано пять случаев заражения.

По ее словам, организация принимает все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. "Так, мы соблюдаем правила физического дистанцирования, отслеживаем работу систем вентиляции воздуха, сделали разметку в коридорах и принимаем многие другие меры", - подчеркнула эксперт.