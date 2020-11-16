Белорусская ассоциация журналистов удостоена канадо-британской Премии за свободу прессы

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов стала лауреатом первой канадско-британской Премии за свободу прессы. Об этом заявил в понедельник глава МИД Великобритании Доминик Рааб на 2-й Глобальной конференции по свободе СМИ, которая в этом году на фоне пандемии нового коронавируса проходит в онлайн-режиме.

"Я рад объявить о том, что победителем канадско-британской Премии за свободу прессы 2020 года стала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Это уместная награда за их смелость, самопожертвование и решительность. Мы все знаем, что по итогам августовских президентских выборов в Белоруссии имело место шокирующее подавление независимых СМИ, более 400 журналистов были задержаны, оштрафованы, подвергнуты нападкам, насилию, запугиванию, оборудование некоторых из них было повреждено или даже конфисковано", - сказал Рааб.

В качестве примера он упомянул журналистку издания "Наша нива" Наталию Лубневскую, которая провела 38 дней в больнице после ранения резиновой пулей во время освещения выборов. Он также назвал имя фотокорреспондента газеты "Новый час" Дмитрия Дмитриева, который был задержан три раза, а в последний раз - в ноябре, - по словам Рааба, был жестоко избит полицией.

Как отмечается в заявлении организаторов конференции, премия была вручена БАЖ за "приверженность этике и принципам журналистики, настойчивость и самопожертвование" в условиях давления на СМИ.

В ходе видеоконференции председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец заявил, что за время освещения ситуации вокруг президентских выборов были нарушены права более 400 представителей СМИ. По его словам, трое журналистов получили ранения, а 24 журналиста были задержаны и до сих пор не выпущены на свободу. Он также утверждал, что белорусские власти различными способами мешают работе оппозиционных изданий, а также пытаются блокировать новостные каналы в социальных сетях и мессенджерах. Бастунец подчеркнул, что в Белоруссии "закон не защищает журналистов".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.