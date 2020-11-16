Новогодние праздники в Тульской области пройдут без массовых гуляний

ТАСС, 16 ноября. Масштаб традиционных новогодних мероприятий в Тульской области, сократят из-за пандемии коронавируса, массовые гуляния не планируются, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин.

"Новогодние праздники в Туле будут. Конечно, они пройдут не в тех масштабах, которые были ранее, без массовых гуляний", - цитирует пресс-служба правительства региона Дюмина.

При этом, как отметил губернатор, ужесточать режим самоизоляции в преддверии новогодних праздников не планируется. По поручению Дюмина региональное правительство совместно с Роспотребнадзором проработает детальные предложения по проведению в области новогодних мероприятий с соблюдением мер безопасности.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области, по данным на 16 ноября, составило 14 468. За время пандемии выздоровели 12 144, умерли 453 человека.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.