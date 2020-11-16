Студентов колледжей Владимирской области переводят на дистанционное обучение

ТАСС, 16 ноября. Студентов колледжей и техникумов, а также воспитанников учреждений допобразования Владимирской области с 16 ноября переводят на дистанционный формат обучения из-за пандемии. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба администрации региона.

"Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования Владимирской области переводятся на технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие учащегося и педагогического работника опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и среднего профобразования в сфере культуры Владимирской области будут проходить в традиционном формате.

Как сообщалось ранее, с 16 ноября власти Владимирской области ввели ограничения на количество посетителей мероприятий в музеях и выставочных залах, детских школах искусств и культурно-досуговых учреждений до 10 человек из-за пандемии.

Коме того, в регионе продолжают наращивать коечный фонд для лечения зараженных коронавирусом. Так, сейчас в регионе развернуто 1 304 специализированных койки. На этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 мест в областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице Владимирской области.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 11 418 человек, выздоровели 8 651 человек, 277 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 124 жителей региона.