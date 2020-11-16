{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минтруда: оптимизация штата госслужащих увеличит пользу от работы правительства

Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экономический эффект от сокращения числа государственных служащих в России следует рассматривать с точки зрения увеличения производительности работы сотрудников аппаратов федеральных органов. Такое мнение высказал в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Экономический эффект [от сокращения числа госслужащих] нужно рассматривать с точки зрения повышения производительности работы государственных служащих", - сказал он.

Котяков добавил, что, с учетом оптимизации, даже при сохранении общих совокупных затрат, польза от той деятельности, которую осуществляет российское правительство, "будет в разы выше, что позволит сформировать более значимые экономические показатели развития экономики".

Ранее в пресс-службе правительства России сообщалось, что штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. По новым требованиям, численность структурных подразделений в министерства должна составлять не меньше 40 сотрудников, служб и агентств - не менее 25 сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Власти Владимирской области заявили, что ЧП с вагонами не нанесло серьезный вред экологии
Как сообщил первый вице-губернатор региона Александр Ремига, специалисты планируют ликвидировать последствия в кратчайшие сроки
Читать полностью