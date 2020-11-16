Киев внес российского актера Трубинера в список лиц, угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского актера Павла Трубинера в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина России Павла Трубинера. Соответствующим приказом министерства от 16 ноября российский актер включен в перечень", - говорится в сообщении. При этом каких-либо пояснений о причинах включения актера в "черный список" в ведомстве не назвали.

В настоящий момент в список лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу безопасности страны, включены 155 российских деятелей культуры, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам России. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян.