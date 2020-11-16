Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детских площадок на чеченских героев

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel, украшающих стены детских площадок у строящихся многоквартирных домов, и поручил заменить их историческими чеченскими героями. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои - в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих", - сказал глава Чечни.

На стенах были изображены персонажи американской фантастической киносаги "Мстители" по мотивам комиксов издательства Marvel. В частности, Тор, Капитан Америка и Человек-паук.