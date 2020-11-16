{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детских площадок на чеченских героев

По словам главы региона, необходимо нарисовать "исторически настоящих" героев, а не вымышленных

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel, украшающих стены детских площадок у строящихся многоквартирных домов, и поручил заменить их историческими чеченскими героями. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои - в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих", - сказал глава Чечни.

На стенах были изображены персонажи американской фантастической киносаги "Мстители" по мотивам комиксов издательства Marvel. В частности, Тор, Капитан Америка и Человек-паук.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Власти Владимирской области заявили, что ЧП с вагонами не нанесло серьезный вред экологии
Как сообщил первый вице-губернатор региона Александр Ремига, специалисты планируют ликвидировать последствия в кратчайшие сроки
Читать полностью