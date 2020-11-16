Глава Ульяновской области сообщил, что ситуация с лекарствами остается достаточно сложной

ТАСС, 16 ноября. Власти Ульяновской области ежедневно получают сигналы об отсутствии лекарств в аптеках и некоторых стационарах, ситуация остается сложной. В регионе создан специальный центр, который совместно с государственными с частными аптеками массово закупает необходимые препараты, сообщил в понедельник в эфире канала "Россия 24" губернатор Сергей Морозов.

"Ситуация крайне напряженная, мы ежедневно по несколько десятков случаев регистрируем обращения к нам в органы власти в связи с нехваткой лекарств, причем не только амбулаторных, но и в отдельных стационарах. И это несомненно нас не может не тревожить. Чтобы найти решение я провел целый ряд встреч с аптекарскими работниками, которые обратили на целый ряд <…> системных проблем. Конечно же это все, что связано с маркировкой, о которой только ленивый не говорит. Второе - действительно огромное количество наших с вами земляков закупает в таком массовом порядке лекарственные средства, которые им может быть и не пригодятся", - сказал Морозов.

По его словам, сейчас власти стараются проводить в том числе разъяснительную работу с населением, которое в некоторых случаях при покупке лекарств руководствуется так называемым сарафанным радио.

"Чтобы навести порядок и устранить эти недовольства людей, мы создали большой центр лекарственного обеспечения, который сейчас совместно с государственными с частными аптеками в массовом порядке закупает необходимые антибиотики, в том числе "Арбидол" и многие другие наиболее распространенные, для того чтобы обеспечить медицинские учреждения и аптечные учреждения. Но ситуация, повторяю, достаточно сложная", - добавил Морозов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявили 24 228 случаев заражения коронавирусом, 19 447 человек выздоровели, 306 летальных случаев.