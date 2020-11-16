Власти Владимирской области заявили, что ЧП с вагонами не нанесло серьезный вред экологии

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на железной дороге во Владимирской области, по предварительным данным, не нанес серьезного ущерба экологии региона. Специалисты в кратчайшие сроки ликвидируют последствия загрязнения, сообщил ТАСС в понедельник первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.

"Ни к каким страшным последствиям эта ситуация не приведет, на первый взгляд специалистов. <…> Там ничего катастрофического не происходит с экологической точки зрения. При этом на данный момент нужно сделать поправку на темное время суток, но специалисты говорят о том, что ликвидируют последствия в кратчайшие сроки", - отметил Ремига.

Как уточнили журналистам в пресс-службе РЖД, сейчас на месте происшествия работают специалисты производственной экологической лаборатории центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги. Они берут необходимые пробы почвы, воздуха и воды. В ликвидации последствий происшествия задействованы 24 цистерны организации "Экоспас" для сбора грунта с места разлива мазута и последующей переработки. Для работ по локализации места разлива (обваловки) привлечены автомобили "Ространсресурс".

Как сообщалось, ранее специалисты МЧС России по Владимирской области провели пенную атаку для предотвращения возгорания на месте разлива нефтепродуктов.

В понедельник, 16 ноября, в 14:07 (мск) на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. метров. В результате происшествия движение поездов между станциям Владимир и Ковров временно приостановлено. На территории Владимирской области объявлен режим ЧС.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов 35 грузовых железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).