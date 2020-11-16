Студенты орловских вузов перейдут на дистанционное обучение

ОРЕЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Орловской области переводят студентов высших учебных заведений на дистанционный формат обучения из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Клычков в прямом эфире в своем Instagram.

"Сегодня принято решение: все высшие учебные заведения, работающие в Орловской области, переходят на дистанционный режим. Дистанционное обучение будет проводиться относительно тех, кто проживает в общежитиях, за исключением иностранных студентов, [им] будет предложено ехать домой для того чтобы учиться дистанционно", - сообщил Клычков.

Он добавил, что вопрос введения дистанционного обучения в техникумах и колледжах Орловской области остается открытым. Окончательное решение власти региона примут в четверг. "Колледжи - это средне профессиональное образование, вот в четверг по ним планируется решение принимать. Исходя из ситуации, я понимаю, что это решение примем", - уточнил Клычков.

Несмотря на перевод студентов на дистанционное обучение, школы и детские сады в Орловской области продолжат работать очно в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений, в Орловской области продлили режим повышенной готовности до конца 2020 года. На территории региона также обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и в транспорте. Главврачам бюджетных учреждений здравоохранения поручено временно приостановить оказание медпомощи в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 1 ноября режим самоизоляции для работающих пенсионеров продлили в Орловской области до конца года.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 14 080 человек, выздоровели 10 876 человек, 171 пациент с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 130 жителей региона.