К сбору мазков на коронавирус в Карелии привлекут около 500 студентов-медиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. /ТАСС/. В Карелии направили на производственную практику около 500 студентов-медиков с третьего по шестой курсы на помощь первичному звену здравоохранения региона в период пандемии коронавируса. Для поликлиник сформировали бригады из почти 500 человек для забора мазков на новую инфекцию, сообщил в ходе прямой линии в понедельник министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Студенты с третьего по шестой курс выйдут на производственную практику по поликлиникам. Это примерно 500 человек, которые будут работать в первичном звене. Будут сформированы бригады, которые будут ездить на мазки. Те [медработники], которые были задействованы на мазках, они будут задействованы на обслуживании вызовов - ковидных и неотложных", - сказал Охлопков.

Наиболее сложная ситуация в региональной системе здравоохранения сложилась в первичном звене, отметил глава регионального министерства. По оценкам республиканского Минздрава, в поликлиниках до половины врачей находятся на больничном с различными диагнозами. Привлечение студентов позволит увеличить число бригад врачей, работающих с больными, примерно в два раза в зависимости от объема прикрепленного к медорганизации населения. Кроме того, власти организуют пять мобильных ФАПов при поликлиниках для сдачи контрольного мазка, необходимого для выписки инфицированных ранее пациентов.

"Обращаю внимание, что население будет приезжать на индивидуальных машинах, на своих машина, [приходить] пешком, но ни в коем случае не на общественном транспорте", - уточнил министр здравоохранения региона.

Всего в Карелии с подтвержденным коронавирусом в стационарах находится 634 пациента, из них состояние 94% медики оценивают как средней тяжести. Тестированием на коронавирус в регионе занимаются семь лабораторий, которые способны проводить около 2 тыс. анализов в сутки. Кроме того, власти республики на прошедших выходных отправили 8 тыс. тестов, среди которых есть контрольные мазки, необходимые для выписки инфицированных, в московскую лабораторию. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, это позволит лаборатории Республиканской инфекционной больницы выйти на текущий режим работы и приблизиться к нормативам, введенным в регионе: как ранее сообщал ТАСС, в Карелии в одном из первых субъектов страны в императивной форме установили сроки проведения тестирования на новую инфекцию, согласно которым ответ должен быть получен не позднее, чем через четыре дня с момента забора проб.

Как ранее сообщал ТАСС, в понедельник власти региона приняли решение в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу временно ограничить плановую медпомощь, в том числе приостановить диспансеризацию и профосмотры взрослого населения, а также плановую госпитализацию, если это не приведет к ухудшению состояния человека.

Статистика по коронавирусу в регионе

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в республике выявили 10 609 случаев заражения, прирост за сутки составил 268 человек. Выздоровели 5 171 пациент, умерли - 72.