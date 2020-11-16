В Филадельфии закроют фитнес-клубы, музеи и библиотеки в связи с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) - шестого по величине города США - с пятницы, 20 ноября, закроют фитнес-клубы, библиотеки и музеи в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC, отметившая, что в городе с начала пандемии коронавирус был выявлен у 55 тыс. человек, 1,9 тыс. граждан умерли.

Как отметила телекомпания, власти также намерены ввести ограничения на число людей, собирающихся в одном помещении, запретить обслуживание внутри ресторанов и кафе и ограничить число участников мероприятий на открытом воздухе. "Мы вступили в очень опасный этап пандемии", - заявил мэр города Джим Кинни. На вопрос о том, возможен ли в городе повсеместный карантин в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, мэр ответил, что "все возможно".

В свою очередь руководитель городского департамента здравоохранения Томас Фэрли отметил, что до конца года от коронавируса в городе могут умереть от 700 до 1,4 тыс. человек. "Мы должны принять меры по противодействию распространению коронавируса прямо сейчас", - подчеркнул он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, коронавирусом в США заразились 11,1 млн человек, 246,6 тыс. умерли, в том числе 34 тыс. - в штате Нью-Йорк, 20 тыс. - в штате Техас, 18,2 тыс. - в Калифорнии, 17,5 тыс. - во Флориде.