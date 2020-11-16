В Ульяновской области закроют кафе на Новый год при выявлении свыше 300 зараженных в сутки

ТАСС, 16 ноября. Власти Ульяновской области будут закрывать кафе и рестораны в новогоднюю ночь в случае, если суточный прирост зараженных коронавирусом превысит 300 человек, сообщил в понедельник в эфире канала "Россия 24" глава региона Сергей Морозов.

"Если мы увидим, что ситуация будет выходить за 300 [зараженных] человек за сутки, то тогда нам ничего не останется делать как действительно принять такое решение", - сказал Морозов, отвечая на вопрос о возможном закрытии ресторанов на новый год.

Губернатор также отметил, что власти сейчас не рассматривают вариант с введением так называемого локдауна.

"Мы готовимся к любому развитию ситуации. <…> Мы в полном объеме сейчас оснастили центр дистанционного образования, проверили как это работает, обсудили это все с учителями. Провели подготовку, сейчас массово закупаем компьютеры и другую технику для того, чтобы раздать как можно большему количеству семей эти технические устройства, то есть мы говорим о том, что если ситуация будет ухудшаться, то мы всех школьников с 1 по 11 классы и всех студентов, начиная от среднего профессионального образования и высшего, переведем на дистанционку, - сказал Морозов. - Аналогично мы прорабатываем вопрос о некоторых секторальных решениях, чтобы остановить какие-то сектора экономики в случае осложнения ситуации. Например, это касается в большей степени общепита или турбазы, дома отдыха, гостиницы".

По его словам, в регионе в последнее время регистрируют более 200 случаев заражения за сутки, это достаточно большая нагрузка на поликлиники.

На данный момент в области введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, введен масочно-перчаточный режим в общественных местах и в транспорте, с ограничениями открыты кафе и рестораны. Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха открыты.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявили 24 228 случаев заражения коронавирусом, 19 447 человек выздоровели, 306 летальных случаев.