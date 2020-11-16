Сын Цоя подал иск к студии режиссера Учителя и кинопрокатчиков фильма "Цой"

"Суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение от Цоя А.В. к ООО "КАРОПРОКАТ", ООО "СППР", ООО ТПО "РОК", - сказал собеседник агентства. Решение о принятии иска к рассмотрению пока не вынесено, дата слушаний не назначена.

1 сентября до выхода фильма в прокат Александр Цой опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о картине. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.