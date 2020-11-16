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Эксперимент по приему обращений в госорганы через портал госуслуг расширят

На первом этапе в эксперименте участвуют Минздрав, Минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление для расширения эксперимента по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи с гражданами. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства.

"Эксперимент по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи с гражданами будет расширяться. Для этого уже подготовлена необходимая нормативная база", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что с помощью электронного формата общения с госорганами жители России имеют возможность быстро направлять обращения в конкретные ведомства и получать ответы на свои вопросы. На первом этапе в эксперименте участвует Минздрав РФ, Минпросвещения РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Согласно пояснительной записке к документу, уже более 50 регионов участвуют в эксперименте, куратором которого является Минцифры РФ. Подписанный документ даст возможность распространить данный опыт на территории всей страны.

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