Правительство Словении продлило режим эпидемии в стране на 30 дней

ЛЮБЛЯНА, 16 ноября. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о продлении действия режима эпидемии на всей территории страны на 30 дней. Об этом в понедельник сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения республики Томаж Гантар.

"Правительство продлило срок действия режима эпидемии на 30 дней по предложению министерства здравоохранения, - отметил Гантар. - Несмотря на постепенное замедление роста числа инфицированных, ситуация остается серьезной, а нагрузка на больницы не уменьшается". "Введенные недавно дополнительные ограничения должны дать эффект в течение 14 дней, и к этому времени мы подготовим план постепенного и контролируемого смягчения карантина",- добавил министр.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 55 509, умер 831 человек.

С началом осени темпы роста числа инфицированных в Словении многократно возросли, 19 октября правительство вновь объявило режим эпидемии на территории страны сроком на один месяц. В республике запрещены любые общественные мероприятия, закрыты образовательные учреждения, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Выход из дома возможен лишь при наличии защитной маски, а выезд за пределы муниципалитета проживания и за рубеж разрешается только по веским причинам. Полиция проводит проверки на дорогах и в транспорте, а с 21:00 до 06:00 (с 23:00 до 08:00 мск) действует комендантский час.