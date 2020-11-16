Первый во Франции случай птичьего гриппа обнаружили на Корсике

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Французские эксперты обнаружили в департаменте Верхняя Корсика первый на территории страны случай птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди. Он выступал в эфире телеканала верхней палаты парламента Public Senat.

Министр отметил, что сам получил сообщение экспертов в середине дня понедельника, после чего провел совещание со специалистами. Как уточнило само министерство сельского хозяйства, "случай первоначально был выявлен работниками хозяйства по разведению и продаже птиц, расположенного при парке, находящемся близ города Бастия", административного центра департамента. Работники "констатировали сильный падеж птицы".

В результате было принято решение уничтожить все содержавшееся поголовье кур. Их было забито порядка 200-300, указал министр.

После этого министерством было принято решение объявить в стране с 17 ноября повышенный уровень опасности распространения птичьего гриппа. Одновременно были приняты меры по усилению санитарного контроля вокруг пораженного заболеванием птицеводческого хозяйства, у его поставщиков и фирм-клиентов.

В своем заявлении министерство сельского хозяйства особо отметило, что оно загодя, в течение нескольких месяцев, готовилось к возможности появления заболевания на территории страны. Это было связано с тем, что вирус постепенно распространялся в мире в других странах, в частности в России, Казахстане, Нидерландах и Великобритании. Последние случаи гибели птиц были обнаружены в Дании и Бельгии.

Денорманди, выступая в понедельник, не исключил, что в ближайшее время во Франции будут обнаружены новые случаи заболевания, так как вирус в основном распространяется перелетными птицами. "Наша задача - ограничить распространение вируса, на пути которого возможно создать заслон на основе суммы принятых мер", - подчеркнул министр. В то же время он напомнил, что в сложившейся ситуации потребление в пищу мяса птицы, яиц и фуа-гра, как и других созданных на этой основе продуктов, "не представляет ни малейшего риска для человека".