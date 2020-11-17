Председатель комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс заразилась COVID-19

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс, член Палаты представителей американского законодательного органа Шерил Бустос (от штата Иллинойс) заразилась новым коронавирусом. Соответствующее сообщение законодатель опубликовала в понедельник в своем Twitter .

"Результаты моего теста на COVID оказались положительными. У меня легкие симптомы, но тем не менее я чувствую себя хорошо. Я общаюсь со своим лечащим врачом и, согласно рекомендациям ЦКПЗ (федеральных Центра по контролю и профилактике заболеваний - прим. ТАСС), соблюдаю самоизоляцию. В соответствии с медицинскими рекомендациями, я буду работать удаленно из своего дома в Иллинойсе, пока мой врач не даст соответствующее разрешение [вернуться в свой офис]. Все лица, с которыми я контактировала, были уведомлены", - написала Бустос.

В связи со "стремительным ростом числа заражений коронавирусом" по всей территории страны она призвала американцев "носить защитные маски, соблюдать социальное дистанцирование, делать прививки от гриппа и мыть руки". "Единственный способ взять эту пандемию под контроль - работать вместе", - заключила законодатель.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировали более 11,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 246 854 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.