Байден заявил, что власти США должны предоставить ему план по вакцинам от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, считает, что действующей вашингтонской администрации следует незамедлительно предоставить его помощникам имеющиеся планы по распространению среди населения страны вакцины от коронавируса. Об этом политик заявил в понедельник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляция велась на его сайте.

Говоря о распространении коронавируса, он отметил, что зимой "ситуация серьезно ухудшится". "Отличная новость, что и Moderna, и Pfizer создали вакцины, эффективность которых выше 90%", - отметил политик. "Чем раньше мы получим доступ к плану администрации по распространению [вакцины от коронавируса], тем более плавно пройдет передача власти", - подчеркнул демократ. По его словам, с этим согласны лидеры бизнеса и профсоюзов, с которыми он в понедельник проводил консультации.

"Если мы не будем координироваться, могут быть новые смерти", - добавил Байден. "Как мы распространим вакцину среди 300 млн людей? Каков план? Это серьезная задача", - констатировал политик.

В США 20 января, как ожидается, должна состояться инаугурация нового президента. Победу на выборах, состоявшихся 3 ноября, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал демократ Джозеф Байден. Он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.