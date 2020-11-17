В ОНК сообщили, что Яндиев сожалеет о нанесении побоев Харитонову

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев сожалеет о нанесении побоев бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову и готов принять любое наказание. Об этом сообщил ТАСС член ОНК Дмитрий Носов, который посетил спортсмена в изоляторе временного содержания.

"Адам сожалеет о случившемся, он не ожидал, что нанесет своему оппоненту такие повреждение, а также заявил, что доверяет свою судьбу в руки Всевышнего и готов понести любое наказание", - сказал Носов.

Он также отметил, что Яндиев настаивает на том, что не применял кастет в драке с Харитоновым. "Если посмотреть внимательно видео их конфликта, то видно что это была салфетка",- отметил член Общественной наблюдательной комиссии.

В отношении Яндиева возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ему грозит до двух лет колонии.

Яндиев, считают правоохранители, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках".