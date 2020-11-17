{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

В ОНК сообщили, что Яндиев сожалеет о нанесении побоев Харитонову

По словам члена ОНК Дмитрия Носова, спортсмен не ожидал, что нанесет оппоненту такие повреждения, и готов понести любое наказание

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев сожалеет о нанесении побоев бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову и готов принять любое наказание. Об этом сообщил ТАСС член ОНК Дмитрий Носов, который посетил спортсмена в изоляторе временного содержания.

На эту тему

"Адам сожалеет о случившемся, он не ожидал, что нанесет своему оппоненту такие повреждение, а также заявил, что доверяет свою судьбу в руки Всевышнего и готов понести любое наказание", - сказал Носов.

Он также отметил, что Яндиев настаивает на том, что не применял кастет в драке с Харитоновым. "Если посмотреть внимательно видео их конфликта, то видно что это была салфетка",- отметил член Общественной наблюдательной комиссии.

В отношении Яндиева возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ему грозит до двух лет колонии.

Яндиев, считают правоохранители, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках".

Теги
РоссияКонфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Пандемия COVID-19
В Австрии начался жесткий локдаун
В стране ограничили выход жителей на улицу на протяжении всего дня без особой необходимости, закрыли торговые центры и косметические салоны, а также перевели учеников начальной и средней школы на дистанционное обучение
Читать полностью