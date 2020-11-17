Канада выделит $1,9 млн фонду ЮНЕСКО по защите прессы

ОТТАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады направит во Всемирный фонд по защите прессы при ЮНЕСКО 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, распространенном по итогам второй Глобальной конференции по свободе СМИ, которая в этом году на фоне пандемии коронавируса проходила виртуально. Ее организаторами выступили Канада и Ботсвана.

"Журналисты играют важнейшую роль в деле защиты и продвижения прав человека, демократии и свободы массовой информации. Зачастую они рискуют своими жизнями, защищая эти важные принципы", - сказал он. Шампань также призвал защищать свободу слова и противостоять тем, кто пытается мешать журналистам исполнять свои обязанности.

В связи с этим глава МИД заявил, что Оттава перечислит соответствующему фонду ЮНЕСКО 1 млн канадских долларов, а еще 1,5 млн канадских долларов ($1,15 млн) направит в один из фондов по противодействию инфодемии - массовому распространению в СМИ разнообразной и часто необоснованной информации о пандемии коронавируса.

Вторая Глобальная конференция по свободе СМИ проходила в онлайн-режиме 16 ноября. В ее работе, в частности, приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы МИД Канады и Великобритании Франсуа-Филипп Шампань и Доминик Рааб, а также министр по делам президентской администрации и госуправления Ботсваны Кабо Морваенга, которые призвали уважать права журналистов и обеспечивать их безопасность в ходе исполнения своего долга.