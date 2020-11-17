В Австрии начался жесткий локдаун

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Жесткий локдаун начался во вторник в Австрии для того, чтобы сдержать массовое заражение населения коронавирусом и не допустить перегрузки системы здравоохранения из-за потенциальной нехватки больничных коек. Из-за ужесточения карантинных мер в стране ограничили выход жителей на улицу на протяжении всего дня без особой необходимости, закрыли торговые центры и косметические салоны, а также перевели учеников начальной и средней школы на дистанционное обучение.

Новые ограничения дополнили мероприятия мягкого локдауна, в рамках которого с 3 ноября уже были закрыты рестораны, музеи, театры, фитнес-центры, термы, клубы. Старшеклассники и студенты были переведены на удаленную форму обучения. Отели прекратили прием туристов. Предприятиям общественного питания разрешили готовить блюда только навынос и для доставки. Ограничено проведение массовых мероприятий. Профессиональные спортивные события могут проводиться только без зрителей.

Как предполагается, локдаун продлится до 6 декабря этого года. Австрийские власти к этому моменту попытаются установить, сможет ли жесткий карантин остановить распространение коронавирусной инфекции, потому что ввод мягкого карантинного режима не привел к желаемому результату. Правительство Австрии хочет всеми силами избежать печального сценария, при котором в худшем случае медикам из-за нехватки ресурсов придется выбирать для оказания помощи пациентов с наиболее высокими шансами выздороветь или даже выжить.

Главным образом, сдержать негативную тенденцию должно ограничение социальных контактов населения. Покидать квартиру людям разрешено теперь только в нескольких случаях: для похода на работу, за покупками, для обеспечения жизнедеятельности или помощи нуждающимся, на прогулку, пробежку, в случае угрозы жизни. Встречаться разрешено только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения. Работодателей призвали по максимуму перевести сотрудников на домашний режим работы. В закрытых общественных помещениях предписано носить медицинские маски.

К декабрю власти при помощи населения всеми силами стремятся переломить чрезвычайное развитие ситуации, чтобы обеспечить возможность празднования Рождества в менее экстремальных условиях. Канцлер Себастьян Курц объявил, что после 6 декабря планируется начать массовое тестирование населения на коронавирус. Это позволит на раннем этапе изолировать заразившихся от здоровых людей. Начать массовое тестирование собираются с учителей, чтобы как можно скорее вернуть детей в школу.

Финансовая помощь

Министерство финансов Австрии еще на этапе мягкого локдауна объявило, что государство компенсирует предпринимателям убытки на 80% из расчета их оборота за ноябрь 2019 года. К настоящему моменту поступило почти 30 тыс. заявок на выплату в общей сложности €900 млн. Так, государство уже подготовило транш компенсаций объемом порядка €800 млн. На этапе жесткого локдауна Минфин гарантированно обещает компенсировать до 40% оборота предпринимателей. Остальная часть компенсации будет рассчитана из спроса на предлагаемые товары и услуги.

Обеспечивать жизнедеятельность населения на время карантина будут продуктовые супермаркеты, зоомагазины, заправочные станции, банки, почта, салоны связи, табачные киоски, сервисные и технические центры, ателье, химчистки, органы здравоохранения и так далее. Их рабочие часы ограничены с 06:00 по 19:00 (с 08:00 по 21:00 мск).

В Австрии на 16 ноября коронавирусом нового типа заразились 208 613 человек, из них 129 671 инфицированный выздоровел, 1 887 пациентов умерли. Осенью ежесуточный прирост заразившихся в разы превысил показатели заболеваемости в период весенней волны пандемии и установил абсолютный рекорд - более 9 тыс. Для противодействия заражению в республике действует масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и транспорте.