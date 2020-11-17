На карибском побережье Гондураса началась принудительная эвакуация из-за урагана "Йота"

МЕХИКО, 17 ноября. /ТАСС/. Приближение урагана пятой категории "Йота" в понедельник заставило власти Гондураса начать принудительную эвакуацию жителей департамента Колон на карибском побережье страны. Об этом сообщил глава регионального управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Карлос Мунгия.

"Мы говорим местным жителям, что они обязаны эвакуироваться <...>, в настоящее время мы располагаем большим, чем ранее, количеством времени, чтобы избежать новых трагедий", - цитирует его газета La Tribuna. Вывоз населения идет в районе города Токоа, который находится рядом с рекой Агуан.

"Эвакуироваться нужно, потому что уровень воды в реке в этот раз вырастет больше, чем на прошлой неделе, что вызывает у нас крайнюю обеспокоенность", - добавил Мунгия. Из-за урагана правительство Гондураса решило приостановить работу 17 и 18 ноября. В республике и соседнем Сальвадоре ранее был объявлен максимальный - "красный" - уровень тревоги.

"Йота" стал первым в текущем году ураганом максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 90 км от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 4,1 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 72,2 м/с. Ожидается, что циклон ударит по Никарагуа в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск), а позднее достигнет территории Гондураса.

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.