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Более 60 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Это составляет 41,2% от численности населения РФ, уточнили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 60,2 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

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"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 60,2 млн человек, что составляет 41,2% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Уточняется, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах РФ, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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