"Известия": в кабмине поручили ликвидировать унитарные предприятия до конца 2021 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину, Росимуществу, Минпромторгу, ФНС и ФАС до конца 2021 года акционировать или ликвидировать действующие федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на текст поручения.

По данным издания, также поручено пересмотреть структуру собственности госкомпаний. В случае, если РФ напрямую владеет госорганизацией, ее необходимо будет передать в вертикально интегрированные структуры, госкорпорации или в собственность субъекта РФ.

В Минфине "Известиям" уточнили, что сроки реформы установлены поручением правительства России. "Конкретные этапы реализации мероприятий, направленных на исполнение поручения, прорабатываются с заинтересованными органами в рамках подготовки дорожных карт по ликвидации или реорганизации подведомственных ФГУПов", - сообщили в ведомстве.

В кабмине РФ пояснили газете, что реализация мероприятий по сокращению участия Российской Федерации во ФГУПах и обществах с государственным участием будет обеспечена федеральными органами исполнительной власти. В Минпромторге сообщили, что ведется работа по оптимизации состава госпредприятий. В настоящее время ведомство курирует 31 ФГУП, среди которых восемь находятся в стадии банкротства или ликвидации. В Росимуществе, ФНС и ФАС на запросы издания не ответили.

По данным ФНС, в реестре юридических лиц по состоянию на 1 ноября числилось около 700 ФГУП.

В декабре 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий до 2025 года.