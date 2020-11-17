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Пандемия COVID-19

В Калифорнии вновь ужесточают санитарные меры из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Губернатор штата Гэвин Ньюсом отметил, в Калифорнии экстренно приостановили реализацию плана по снятию ограничений

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти штата Калифорния намерены вновь ужесточить санитарные меры из-за быстрого роста числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении губернатора Гэвина Ньюсома, опубликованном в понедельник.

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Как он отметил, в штате экстренно приостановлено осуществление плана по снятию ограничений, введенных ранее из-за пандемии. "В Калифорнии наблюдаются самые высокие темпы роста числа случаев [заражения], которые мы когда-либо фиксировали, они выше, чем в начале пандемии или даже в течение лета. Если не остановить распространение [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, то наша система здравоохранения быстро перестанет функционировать, это приведет к катастрофическим последствиям", - подчеркнул губернатор.

Ньюсом распорядился отложить возобновление работы ряда предприятий, большая часть школ будет закрыта, во многих заведениях будет запрещено обслуживать клиентов в помещениях. Губернатор заявил, что все жители штата вне дома должны носить маски. Указанные меры вступают в силу во вторник. Ожидается, что их отменят, когда будет зафиксировано замедление распространения вируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 247,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В Калифорнии инфицированы более 1 млн человек, умерли свыше 18,2 тыс.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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