В Приморье откроют в январе дополнительную лабораторию для ПЦР-диагностики

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Дополнительную лабораторию для ПЦР-диагностики пациентов, с подозрением на коронавирус, откроют в городе Арсеньев, в 160 км от Владивостока в начале 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморского края.

"В Арсеньеве ПЦР-лаборатория заработает в начале января. В крае всего 17 лабораторий, все тесты отправляются согласно утвержденной маршрутизации", - сказали в ведомстве.

Глава региона Олег Кожемяко на своей странице в Instagram проинформировал, что на создание дополнительной лаборатории Приморью предоставили 15 млн рублей из федерального бюджета. "Исходя из ситуации, решено открыть ее в Арсеньеве. Географическое расположение позволит обслуживать сразу несколько районов - Анучинский, Яковлевский и Чугуевский [муниципальные] округа, и ускорить процедуру выдачи результатов анализов людям", - написал губернатор.

Регион получил медикаменты для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Общая стоимость поставленных лекарств составляет 23 млн рублей.

В Приморье за последние сутки зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус выявлен у 18 937 жителей региона, 14 010 человек вылечились. В крае действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. В заведениях общественного питания запрещено проводит и обслуживать мероприятия, в которых принимают участие более 20 человек.