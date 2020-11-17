В Уссурийске и Находке открылись два дополнительных амбулаторных инфекционных центра

ВАЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Два дополнительных амбулаторных инфекционных центра (АИЦ) открылись в городах Уссурийск и Находка в Приморском крае, где вновь отмечен рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Принимать температурящих пациентов с симптомами инфекционных заболеваний готовы амбулаторные инфекционные центры в Уссурийске и Находке. Итого девять АИЦ работают в городах Приморья, на очереди - Спасск-Дальний, Арсеньев и Лесозаводск. Цель таких центров - обеспечить пациентам доступность оказания медицинской помощи. В связи с высокой нагрузкой на поликлиники, не всегда бригады успевают приехать оперативно на вызов. АИЦ - это альтернатива для тех пациентов, кто готов прийти к врачу самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отличие АИЦ от поликлиники заключается в том, что в одном месте пациент проходит осмотр врача, сдает сразу все необходимые анализы, получает лист назначения и отправляется на домашнее лечение под дистанционный контроль. При этом АИЦ предназначен только для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

До настоящего времени в Приморье работали семь таких центров, из них шесть во Владивостоке и один в Артеме.

За прошедшие сутки в Приморском крае зафиксировано 218 новых случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра вновь обновила достигнутый ранее максимум в 216 человек. На протяжении последней недели количество зараженных стабильно растет на несколько человек в день. Всего в Приморском крае подтверждено 18 937 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели с начала эпидемии 14 010 человек, умерли 197 пациентов.

В крае действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. В заведениях общественного питания запрещено проводить и обслуживать мероприятия, в которых принимают участие более 20 человек, а также работать после полуночи.