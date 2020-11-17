В Якутии утвердили программу по борьбе с бедностью на 2020-2030 годы

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Региональная программа по борьбе с бедностью утверждена на 2020-2030 годы в Якутии. По этой программе планируется создать около 34 тыс. рабочих мест, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Указом главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева утверждена региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020-2030 годы. В рамках реализации мероприятий региональной программы планируется создать около 34 тыс. рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов республики. Трудоустройство безработных, дополнительное профессиональное образование будут способствовать снижению уровня безработицы до 5,4% в 2030 году", - говорится в сообщении.

Планом региональной программы предусмотрены мероприятия по повышению занятости населения, развитию предпринимательства, поддержке сельхозтоваропроизводителей, развитию системы социальной поддержки, в том числе семей с детьми, социального контракта, повышению уровня и качества жизни населения, организации социальной адаптации малоимущих граждан.

"С учетом федерального софинансирования предусмотрено расширение направлений оказания государственной социальной помощи. По итогам проведения проекта в пилотных районах республики будет внедрена система социального сопровождения малоимущих семей. Всего на реализацию программы в 2020 году предусмотрено 22,7 млрд рублей. Ежегодно будет приниматься детальный план-график реализации региональной программы на плановый период", - отмечается в сообщении.