Мобильный госпиталь Минобороны РФ в Южной Осетии принял около тысячи пациентов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военные врачи мобильного госпиталя Минобороны РФ, развернутого на территории Южной Осетии по просьбе республиканских властей и прибывшего в Цхинвал 27 октября, оказали помощь почти тысяче местных жителей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"С начала функционирования мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в городе Цхинвал, около 1 тыс. жителей республики получили медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на стационарном лечении в госпитале находятся 50 человек. В Минобороны подчеркнули, что оборудование в данном медучреждении позволяет лечить не только пациентов с коронавирусной инфекцией. "Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для лечения в стационарных условиях пациентов с различными патологиями, в том числе инфекционного профиля", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее по поручению президента Анатолия Бибилова военное ведомство Южной Осетии обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь на 150 коек с профильными специалистами и соответствующим медицинским имуществом. 24 октября российское военное ведомство сообщило о начале переброски по поручению президента России Владимира Путина в республику из подмосковного Алабина мобильного госпиталя, в состав которого вошли 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники.