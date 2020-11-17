Таиланд назвал условия для получения туристической визы

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Для получения туристической визы в Таиланд потенциальному путешественнику необходимо при подаче документов предоставить копию выписки с банковского счета за шесть месяцев, на котором находится эквивалент 500 тыс. батов ($16,5 тыс.) в местной валюте. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

"Любые туристы могут подавать документы на визу TR со 2 ноября 2020 года, - уточнили во внешнеполитическом ведомстве. - Это не зависит от эпидемиологической обстановки в стране, поэтому российские граждане тоже могут воспользоваться этой возможностью". "Свяжитесь с местным посольством или генеральным консульством Таиланда для получения дополнительной информации", - посоветовали в МИД.

Согласно данным властей Таиланда, также потребуются медицинская страховка, покрывающая расходы на сумму до 400 тыс. батов ($13,2 тыс.), а также страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 3 млн батов ($100 тыс.). Также необходим документ, подтверждающий бронь в платном карантине, стоимость которого составляет от 28 до 290 тыс. батов (от $928 до $9,6 тыс.).

После получения визы типа TR, которая доступна гражданам всех стран, и разрешения на въезд в Таиланд (COE) туристу необходимо за 72 часа до вылета в королевство сделать тест на коронавирус и предоставить его вместе с другими документами в аэропорту вылета. Сейчас у туристов есть возможность попасть в королевство, в том числе на частном самолете, чартерными рейсами или вывозными, которые власти Таиланда до сих пор осуществляют.

Вместе с тем недавно введенной специальной туристической визой (STV) могут воспользоваться лишь иностранцы из государств с низким уровнем распространения коронавируса. По состоянию на 1 ноября в данный перечень входят Австралия, Бахрейн, Бразилия, Китай, Куба, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Гонконг, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Лаос, Макао, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, Катар, Республика Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Уругвай и Вьетнам. Обновленный список стран, который пересматривается каждые 15 дней, должен быть опубликован в ближайшее время.

13 ноября в консульстве Таиланда в Москве ТАСС сообщили, что они пока не выдают какие-либо туристические визы россиянам. Виза типа TR позволяет находиться на территории королевства до 60 дней с возможностью ее продления еще на 30.

История вопроса

С 1 июля в Таиланд могут прибывать определенные категории иностранных граждан, среди которых до последнего времени не было туристов. Все иностранцы по прибытии должны находиться 14 дней на изоляции в платных карантинных учреждениях.

15 сентября кабинет министров Таиланда одобрил введение STV, продолжительность пребывания по которой составляет 90 дней с возможностью дальнейшего продления дважды (до 270 дней, или девяти месяцев, в общей сложности). Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 2 000 батов ($66). Пока нововведением, которое будет действовать до 30 сентября 2021 года, смогли воспользоваться лишь несколько туристических групп из Китая.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 3,8 тыс., вылечилось более 3,7 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 30 ноября.