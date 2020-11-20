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Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Премьер отметил, что они вносят огромный вклад в экономический потенциал России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в пятницу на сайте Министерства транспорта РФ.

"Сегодня мы отдаем дань уважения работникам воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилистам и железнодорожникам, морякам и речникам, сотрудникам метрополитена, специалистам по мультимодальным перевозкам. Всем, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - говорится в тексте.

Мишустин отметил, что День работника транспорта отмечается впервые и что дата выбрана неслучайно: 20 ноября 1809 года император Александр I учредил Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.

Премьер-министр подчеркнул, что от профессионализма и ответственного отношения сотрудников транспортной сферы к работе зависят ее модернизация и цифровое развитие, четкость и оперативность грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров.

Глава кабмина пожелал работникам и ветеранам удачи, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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