Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в пятницу на сайте Министерства транспорта РФ.

"Сегодня мы отдаем дань уважения работникам воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилистам и железнодорожникам, морякам и речникам, сотрудникам метрополитена, специалистам по мультимодальным перевозкам. Всем, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - говорится в тексте.

Мишустин отметил, что День работника транспорта отмечается впервые и что дата выбрана неслучайно: 20 ноября 1809 года император Александр I учредил Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.

Премьер-министр подчеркнул, что от профессионализма и ответственного отношения сотрудников транспортной сферы к работе зависят ее модернизация и цифровое развитие, четкость и оперативность грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров.

Глава кабмина пожелал работникам и ветеранам удачи, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.