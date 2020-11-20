РВИО считает Нюрнбергский процесс напоминанием о неизбежности наказания преступников войны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самый крупный в истории человечества судебный процесс - Нюрнбергский трибунал - состоялся 75 лет назад, но актуальность решений, принятых по окончании Второй мировой войны историки, политики и общественные деятели подчеркивают по сей день. Трибунал дает однозначные ответы на вопросы о том, кто виноват в развязывании войны, а термины, введенные в его ходе, используются и в современной юридической практике.

"Нюрнбергский процесс - единственный практически пример, когда всемирное зло было наказано в форме судебного процесса, вынесения справедливых приговоров преступникам. Это напоминание о том, что любой человек, который захочет развязать агрессию, будет пропагандировать превосходство, например, своей расы в качестве господствующей, совершать военные преступления против человечества, он понесет заслуженное наказание. Это свидетельство неотвратимости наказания для военных преступников", - сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Как считает Мягков, результаты Нюрнбергского процесса служат напоминанием лидерам других стран о том, кто являлся агрессором во Второй мировой войне, а кто освободителем. "Дело в том, что на Нюрнбергском процессе был четко определен агрессор - нацистская Германия, которая развязала войну. У нее были свои союзники, и эти страны сегодня больше всего говорят об агрессивности Советского Союза, Венгрия, Румыния, Болгария и другие. Но Нюрнбергский процесс дает нам четкое определение и вектор изучения этого вопроса. И мы не можем его обойти, потому что Нюрнбергский трибунал был признан всеми сторонами", - подчеркнул научный директор РВИО.

С ним согласен главный специалист научного отдела РВИО Никита Буранов. Он подчеркнул, что нивелирование результатов Нюрнбергского процесса грозит возможностью реабилитации нацизма и фальсификации истории - всем тем, против чего активно выступают российские политики, общественные деятели и профессиональное историческое сообщество. "Важнейший пункт Нюрнбергского процесса, что преступления, за которые были осуждены нацисты, не имеют срока давности. Это одно из важнейших положений, которое не только делает наказание для нацистских преступников и их пособников неотвратимым, но и в том числе удерживает современных последователей нацистской идеологии от совершения преступлений, аналогичных тем, что совершали их исторические предшественники", - поделился он с ТАСС.

Современные примеры

Научный директор РВИО обратил внимание на то, что неотвратимость наказания за преступление против человечности доказывает признание геноцидом убийства мирных людей в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. "Это важный факт, который сегодня имеет прецедент. Должен скоро пройти судебный процесс над нацистами в Ростовской области, такие процессы должны продолжаться. Если даже какой-то нацист умер в теплой постели, но по крайней мере общество должно знать, что оно скрывало нацистского преступника", - отметил он.

По мнению ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Бориса Ковалева, выступавшего в качестве эксперта в суде по делу Жестяной горки, раскрытие правды о преступлениях военного времени важно прежде всего для современного общества, на котором лежит ответственность перед погибшими в те годы. "Той самой Жестяной горкой я занимался более 20 лет. Там в могилах лежат несколько тысяч человек. Когда я только приехал туда со съемочной группой, там было просто чистое поле с фанерной звездой на дереве в память о советских солдатах. Мы должны поднимать эти проблемы. Вы скажете - мертвым наплевать. Но есть же ответственность перед теми, кто лежит там в земле. Мы начали это делать. Если у кого-то проснулась совесть, честь и хвала всем нам", - рассказал он ТАСС.

Новые понятия

Одним из результатов Нюрнбергского процесса стало закрепление в юридической практике сформулированных в его решениях правовых конструкций, в частности при квалификации преступлений нацистов и их пособников как "геноцид". Результаты трибунала легли в основу важнейших международных документов: Декларации прав человека и гражданина (1948 год), Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год) и других. "Это были новые понятия в юридической практике - "преступление против человечности", "развязывание агрессивной войны". Прозвучало впервые выражение "геноцид народа". Сегодня мы должны четко заявить, что в реальности то, что творили нацисты на нашей территории с мирным населением, это геноцид советского народа. Это было доказано этим процессом. Главными жертвами нацистской оккупации были мирные советские граждане. Их было уничтожено 18 млн человек, больше чем в любой другой стране", - подчеркнул научный директор РВИО.

Еще одним важным итогом Нюрнбергского трибунала историки назвали так называемые малые нюрнберги - аналогичные процессы, которые прошли в разных городах России и других стран и на которых также были осуждены нацистские преступники. С 1943 по 1949 год состоялись Краснодарский, Харьковский, Киевский, Ленинградский процессы, проходили суды в разных странах Европы как в открытом, так и в закрытом порядке. "По сути своей розыск этих преступников в нашей стране продолжался вплоть до 1991 года. А последние процессы над конкретными военными преступниками, тоже некие отголоски Нюрнберга, продолжались вплоть до середины 1980-х годов. Центр Симона Визенталя разыскивал нацистских преступников вплоть до начала XXI века", - рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.

Архивные документы и вещественные доказательства

Историки подчеркнули необходимость изучения архивных документов, свидетельствующих о нацистских преступлениях. Ковалев отметил, что общая картина известна давно, но новые документы, которые продолжают рассекречивать, позволяют уйти от статистики к индивидуальным трагедиям. "Сама статистика нам понятна, но новые документы раскрывают детали, имена жертв и преступников, детали совершенных преступлений, делают информацию более выпуклой, личной для каких-то ныне живущих людей, которые смогут узнать о судьбе своих родственников", - отметил он.

В качестве доказательств на трибунале впервые были использованы документальные фильмы, снятые во время войны, которые предоставила советская сторона. По разным данным, в Великую Отечественную войну работало около 300 операторов, которые за четыре военных года сняли 3,5 млн м фронтовой кинохроники. Съемки вели Роман Кармен, Борис Полевой, Всеволод Вишневский и многие другие, чьи имена остались неизвестными. 75-летию Нюрнбергского процесса Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом "Кино-Театр.Ру" посвятила эпизод проекта "Как снимали войну", в котором представлены анонимные кадры военной хроники.

Проект состоит из 20 короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись войны. 12 из них - портреты ведущих фронтовых операторов, остальные - рассказ о работе кинохроники в годы войны. "Во многом подтвердить воспоминания Романа Кармена, Бориса Полевого, Всеволода Вишневского и представителей американской стороны помог проект Федерального архивного агентства "Нюрнбергский процесс в документах российских архивов", подготовленный пять лет назад. Там были представлены многие материалы в прекрасном отсканированном качестве. Именно эти материалы позволили значительно разнообразить содержание фильма. Очень важно, чтобы подобного рода инициативы и материалы были представлены публике, которая найдет свой ракурс в использовании и осознании этих документов, - сказал ТАСС режиссер серии Георгий Молодцов. - К сожалению, большинство зарубежных источников делает акцент именно на американские фильмы, поэтому мы очень рады, что своей работой смогли восстановить паритет в важности представленных советскими операторами и режиссерами фильмов".

Из истории

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Научный директор РВИО напомнил, что в августе 1945 года был создан международный трибунал для суда над главными нацистскими преступниками и было определено 24 человека, один заочно - Мартин Борман, так как доказательства его смерти тогда не были получены. Все они предстали перед Нюрнбергским трибуналом. К смертной казни приговорили 12 преступников, Борман - заочно.

Мягков обратил внимание, что советская сторона настояла на том, чтобы процесс над нацистскими преступниками был не политическим, а юридическим. "Иосиф Сталин настоял, что нужен именно судебный процесс. Необходимо всю вину осветить, чтобы каждый конкретный человек понес наказание за совершенные именно им преступления", - сказал он.