Глава Минтранса поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский транспортный комплекс во время пандемии коронавируса не прекращал работу ни на минуту благодаря квалифицированному труду специалистов транспортной отрасли, подчеркнул глава Минтранса РФ Виталий Савельев в поздравлении по случаю профессионального праздника работников этой сферы. Текст опубликован в пятницу на сайте министерства.

"Благодаря вашему квалифицированному труду реализуются масштабные национальные проекты, создается надежная и комфортная инфраструктура. Хорошим примером является ваш труд во время пандемии коронавируса - все звенья транспортного комплекса не прекращали работу ни на минуту. Как результат - ваша работа напрямую влияет на повышение качества жизни людей", - говорится в поздравлении, адресованном работникам транспортной отрасли.

День работника транспорта отмечается в России впервые в этом году. Савельев отметил, что у представителей разных транспортных специальностей есть свои профессиональные праздники, а новая дата "объединит многочисленные коллективы работников" этой сферы.

Праздничная дата выбрана неслучайно: 20 ноября 1809 года император Александр I учредил Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.