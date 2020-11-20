Экологические маршруты Кроноцкого заповедника на Камчатке признали лучшими в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Кроноцкий заповедник на Камчатке стал победителем всероссийского конкурса Минприроды РФ в номинации "Лучшая особо охраняемая природная территория по организации экологических маршрутов и троп", сообщает пресс-служба природоохранной территории.

"При организации новых туристических маршрутов и развитии экотуризма на заповедных территориях учитывается антропогенная нагрузка на уникальные природные комплексы. Одна из особенностей Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон, которые посещает наибольшее число путешественников по Кроноцкому заповеднику, - сеть настильных троп. Устройство настильных троп позволяет практически полностью исключить негативное воздействие на почвенный и растительный покров, избежать их вытаптывания и эрозии. Новость о победе во всероссийском конкурсе в такой непростой для всех нас период - новый повод гордиться своей работой, командой высокопрофессиональных коллег и тем, что нам посчастливилось жить в таком невероятно красивом крае", - цитирует пресс-служба начальника отдела познавательного туризма заповедника Анну Гаврилову.

Уточняется, что в конкурсе "Золотая тропа России", направленном на выявление лучших новаторских инициатив в сфере развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, приняли участие заповедники и нацпарки, подведомственные Министерству природных ресурсов и экологии России.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник - один из старейших и самых крупных в России. Заповедник имеет высокий международный статус, он включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации "Вулканы Камчатки", входит в международную сеть биосферных резерватов. Биосферный резерват играет важнейшую роль в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия Восточной Камчатки. На его территории расположены уникальные геотермальные системы, реликтовые хвойные леса, охраняются места обитания животных, включая редкие и исчезающие виды.