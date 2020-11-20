В Марокко прорабатывается вопрос регистрации вакцины "Спутник V"

РАБАТ, 20 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вопрос регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время прорабатывается в Министерстве здравоохранения Марокко с перспективой дальнейшего осуществления ее поставок в североафриканское королевство. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"В настоящее время с Министерством здравоохранения Марокко прорабатывается вопрос о регистрации российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 с перспективой дальнейшего осуществления ее поставок в королевство", - сказал он. По оценке собеседника агентства, "предполагаемый объем поставок российской вакцины уже на начальном этапе может позволить вакцинировать более 20% населения Марокко".

"Для продвижения на рынок королевства российской вакцины необходим местный партнер. Им стало марокканское фармацевтическое предприятие Galenica, которое в сентябре 2020 года подписало соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поставкам вакцины "Спутник V" в Марокко", - продолжал Цинамдзгвришвили.

"Выбор марокканского партнера не был случайным. Galenica обладает развитой производственной инфраструктурой и сможет обеспечить не только продвижение вакцины в Марокко, но и ее выход на рынки других стран Африканского континента, где предприятие имеет многолетние наработанные деловые связи и контакты. Важно подчеркнуть, что Galenica - единственная фармацевтическая лаборатория в Африке, получившая в 2018 году российский сертификат GMP (подтверждает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики и соответствие производственного процесса на предприятии всем требованиям международного стандарта), - отметил торговый представитель РФ. - В перспективе, в случае целесообразности, предприятие Galenica готово к получению технологий и организации производства российской вакцины на территории Марокко".

Преимущества Марокко

По словам Цинамдзгвришвили, "выбор Марокко в качестве перспективной площадки на Африканском континенте для продвижения российской вакцины от COVID-19 имеет ряд объективных преимуществ". "Благодаря наличию у Марокко соглашений о зонах свободной торговли с государствами ЕС, США, Турцией, рядом арабских и африканских стран марокканская производственная площадка может стать хабом для поставок вакцины в другие страны региона. Позиционирование Марокко в качестве центра политического влияния Западной Африки, социально-экономического лидера и одного из крупнейших инвесторов в регионе может способствовать продвижению российской продукции в другие страны континента", - пояснил он.

"Важно также отметить наличие в Марокко привлекательного инвестиционного режима - государство всесторонне поощряет реализацию инновационных проектов в стране, включая локализацию производства и трансфер технологий. К тому же, фармацевтический рынок Марокко является одним из наиболее крупных и динамично развивающихся страновых рынков на Африканском континенте", - подытожил собеседник ТАСС.