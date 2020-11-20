Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о нехватке лекарств

ТАСС, 20 ноября. Центр поддержки пациентов с ревматизмом во время пандемии COVID-19 "Ревмо-COVID" сообщил о нехватке препарата, имеющего большое значение для людей, страдающих таким заболеванием. Соответствующее заявление центр опубликовал на своем официальном сайте 18 ноября.

"Миллионы людей в России, в частности около миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями, принимают глюкокортикостероиды. Сейчас эти препараты используют для лечения коронавирусной инфекции, и они фактически пропали из аптек - их очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе", - говорится в сообщении.

В России препарат продается под названиями "Метипред", "Медрол", "Метилпреднизолон-натив", "Солу-Медрол" и "Ивепред". Центр подчеркнул, что с осени 2020 года препарат практически невозможно найти ввиду большого спроса.

Отмечается, что глюкокортикостероиды используют для быстрого снятия воспалительного процесса. Согласно заявлению центра, нехватка препарата представляет собой серьезную проблему, поскольку резкое прекращение приема глюкокортикостероидов может привести к стремительному "обострению ревматического заболевания, инвалидизации, развитию необратимых тяжелых поражений внутренних органов и жизнеугрожающим состояниям, в том числе надпочечниковой недостаточности".