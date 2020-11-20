Амбулаторным пациентам в Сахалинской области начинают выдавать лекарства от коронавируса

"Сегодня началась поставка в медучреждения области, это займет какое-то непродолжительное время. И уже сегодня пациенты, которые лечатся на дому, начнут получать лекарства против коронавируса", - сказали в ведомстве.

ТАСС, 20 ноября. Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение от коронавируса в медучреждениях Сахалинской области, с пятницы могут получить бесплатные лекарства. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

На приобретение лекарств регион получил 18 млн рублей из федерального бюджета. Учитывая острый дефицит препаратов по всей стране, специалисты областного Минздрава заранее зарезервировали у поставщиков партии медицинских препаратов. Медики отмечают, что схема лечения от коронавируса содержит различные противовирусные средства, при тяжелом течении заболевания добавляются антибиотики, антикоагулянты и препараты других групп.

"Будем обеспечивать пациентов лекарствами по рецепту. Назначение препаратов должен сделать медицинский работник после приема в поликлинике или на дому", - отметил министр здравоохранения области Владимир Кузнецов.

Решение о предоставлении федеральных средств на обеспечение бесплатными лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, принял президент РФ Владимир Путиным 28 октября на совещании с членами кабмина.

С начала пандемии в Сахалинской области коронавирус выявлен у 10 045 человек, 6 929 из них выздоровели. Лечение проходят 3 110 пациентов, шесть человек умерли. В области действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. В общественных местах и транспорте обязательно ношение масок.