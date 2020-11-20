Для учебных заведений России упростят лицензионные требования в 2021 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лицензионные требования для образовательных организаций в 2021 году будут смягчены, также сократится перечень документов, которые учебные заведения предоставляли при прохождении лицензирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"С 1 января 2021 вступает в силу положение о лицензировании образовательной деятельности <…>, предусматривающее упрощенные лицензионные требования для соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности и сократившее перечень документов, предоставляемых организациями при прохождении процедуры лицензирования", - сообщили в пресс-службе.

Например, образовательные организации смогут предоставлять гарантийное письмо с обязательством привлекать педагогических или научных работников взамен справки, пояснили в ведомстве.

Кроме того, с учетом сохранения неблагоприятной эпидемической ситуации Рособрнадзор предложил продлить действие государственной аккредитации образовательных программ, срок которых истекает в 2021 году, еще на год. Также ведомство считает целесообразным пролонгировать на один год полномочия экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы, срок действия которых истекает в 2020 году. Оба предложения Рособрнадзор направил в правительство.

Ранее правительство продлило на один год сроки действия свидетельств о государственной аккредитации образовательных программ, действие которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.