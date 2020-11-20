Главный инфекционист США: маски нужно будет носить даже при наличии вакцины от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Ношение защитных масок будет необходимо будет при наличии вакцины от нового коронавируса, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. С таким заявлением он выступил в интервью, опубликованном в четверг на сайте газеты The New York Times.

Ведущая поинтересовалась у главного американского инфекциониста о том, когда, по его мнению, можно будет отказаться от необходимости носить защитные маски. "Я считаю, что даже при наличии вакцины некоторые меры по защите здоровья населения останутся в силе еще на ощутимый промежуток времени", - подчеркнул Фаучи. При этом он подчеркнул, что начала постепенного отказа от защитных мер следует ожидать не раньше "третьего-четвертого квартала следующего года".

"Я считаю, что маски необходимо носить повсеместно, - указал Фаучи, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею введения обязательного масочного режима в США. - Хорошо, если мы сможем добиться этого на уровне местных властей, мэров, губернаторов штатов. Если же это сделать не удастся, нам следует рассмотреть [введение масочного режима] на общенациональном уровне". Инфекционист выразил недоумение в связи с тем, что многие жители США, "несмотря на очевидные катастрофические последствия кризиса", отказываются носить маски, считая выдуманными риски, которые несет вызываемое коронавирусом заболевание.