Число умерших из-за коронавируса в Мексике превысило 100 тысяч

МЕХИКО, 20 ноября. /ТАСС/. Количество летальных исходов среди инфицированных новым коронавирусом пациентов в Мексике увеличилось до 100 104. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава Хосе Луис Аломия.

"На сегодняшний день мы имеем 100 104 умерших от осложнений при заболевании, вызванном коронавирусом", - сказал он.

Местные специалисты за последние сутки выявили 4 472 случая заражения коронавирусом - на 554 больше, чем в среду. Общее число заболевших с момента начала пандемии в Мексике в конце февраля достигло 1 019 543. Выздоровели к настоящему времени свыше 766 тысяч человек.

Загрузка больниц в среднем по стране составляет 37%. В отделениях интенсивной терапии доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 29%.