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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации, как говорить с детьми о коронавирусе

По мнению специалистов, поддерживающий разговор поможет детям справиться с ощущениями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор порекомендовал родителям напоминать детям о гигиене рук, не запугивая их коронавирусом. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов, поддерживающий разговор поможет детям справиться с ощущениями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции.

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