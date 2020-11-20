Роспотребнадзор дал рекомендации, как говорить с детьми о коронавирусе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор порекомендовал родителям напоминать детям о гигиене рук, не запугивая их коронавирусом. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов, поддерживающий разговор поможет детям справиться с ощущениями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции.